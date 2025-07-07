أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية، وأعلن تمديد إعفاءات الرسوم لعدد من الدول.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.3%، مدعوما بصعود سهم أرامكو بنسبة 0.8%. وزاد المؤشر الرئيسي لسوق دبي بنسبة 0.9%، مسجلا أعلى مستوياته في 17 عاما، مدفوعا بالقطاع المالي. وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.3%، بينما تقدم سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1%.وفي أبو ظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3% مع صعود سهم برجيل القابضة بنسبة 14.7% بعد إعلانها التوسع في السوق السعودية. وتقدم المؤشر القطري بنسبة 0.5%، مدعوما بصعود بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 1.5%. وصعد المؤشر الرئيسي في عُمان بنسبة 0.3%، وتقدم المؤشر الرئيسي في الكويت بنسبة 0.5%.وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للسوق المصرية على ارتفاع بنسبة 0.4% مع ارتفاع سهم فوري للمدفوعات الإلكترونية بنسبة 2.4%.وتجاهلت أسعار النفط تأثير رفع «أوبك » للإنتاج أكثر من المتوقع لشهر أغسطس القادم، إضافة إلى المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية، إذ عوضت الأسعار في الغالب خسائرها المبكرة بفضل قلة الإمدادات في السوق في الوقت الحالي.وكان ترمب، قد أعلن في وقت سابق، أن البيت الأبيض يقترب من وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام القادمة، وسيقوم بإخطار دول أخرى بزيادة الرسوم الجمركية بحلول التاسع من يوليو الجاري، على أن تسري المعدلات الجديدة في الأول من أغسطس القادم.