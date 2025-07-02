أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الأربعاء، انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين وعدم تأثرها بحادثة غرق الحفار ADMARINE12 بمنطقة جبل الزيت بمدخل خليج السويس، الذي يبعد 130 ميلاً بحريّاً عن المدخل الجنوبي لقناة السويس بالبحر الأحمر.

ووجه الفريق أسامة ربيع، حسب بيان رسمي صادر عن هيئة قناة السويس، رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، وعدم تأثرها بالحادثة التي وقعت خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأوضح أن مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع للهيئة يتابع عن كثب تطورات الحادثة ضمن مهماته في التنسيق مع الجهات الخارجية في إدارة الأزمات التي تقع خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة.

وأكد الفريق ربيع جاهزية الهيئة للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم المساعدات اللازمة في حال تطلب الأمر ذلك؛ تفعيلا للجهود المبذولة من قبل الدولة لتحقيق الإدارة المركزية المتكاملة للأزمات.

وأشار إلى ما تمتلكه هيئة قناة السويس من منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

وشهدت حركة الملاحة بالقناة اليوم، عبور 33 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4مليون طن.