ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2025/2024 بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.

كما شهدت الفترة يناير/أبريل 2025/2024 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار).

وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر أبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وخلال السنة المالية 2025/2024، شهدت هذه التحويلات نموًا استثنائيًا، مدفوعًا بعدة عوامل، منها تحسّن السياسات النقدية، واستقرار سعر الصرف، وحوافز الحكومة المصرية لتشجيع المغتربين على إيداع أموالهم عبر القنوات الرسمية.