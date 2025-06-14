في ظل الأحداث العسكرية الراهنة بالمنطقة، وتوقف تدفق إمدادات الغاز الطبيعي من الشرق، أعلنت مصر، تفعيل خطة الطوارئ المُعدة مسبقًا لإدارة أولويات توزيع الغاز الطبيعي.

وحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تشمل الخطة إيقاف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، مع زيادة استهلاك محطات توليد الكهرباء للمازوت إلى الحد الأقصى، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، بهدف الحفاظ على استقرار شبكتي الغاز والكهرباء وتجنب تخفيف الأحمال.

وأوضحت الوزارة، أن ثلاث سفن لإعادة التغييز وصلت إلى مصر، إذ تقوم إحداها حاليًا بضخ الغاز إلى الشبكة القومية، بينما يجري تجهيز السفينتين الأخريين للربط بالموانئ وبدء عمليات الضخ قريبًا.

وتعمل غرفة العمليات المركزية لشبكة الغاز الطبيعي على مدار الساعة لمتابعة الموقف، مؤكدة أن الشبكة آمنة وأن احتياطي المازوت يكفي لتلبية الاحتياجات.

وفي سياق متصل، قام وزيرا البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة المصريين، بزيارة المركز القومي للتحكم في الغاز لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ.

كما تفقد وزير البترول ميناء السخنة لتسريع ربط السفينة الثالثة لإعادة التغييز بالشبكة القومية.

وعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع الوزيرين لاستعراض آخر المستجدات وضمان سير الخطة بكفاءة.