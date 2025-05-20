أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أن المملكة المتحدة اقتربت جداً من توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج العربي.وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفيز لـ «العربية Business»، أن حكومتها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي.وقالت ريفيز: «هذا الاتفاق سيكون ثاني اتفاق تجاري رئيسي تبرمه الحكومة الحالية، التي تواصل جهودها لتعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع دول العالم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي».وأوضحت ريفيز، أن النمو الاقتصادي في بريطانيا سيتعزز من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والهند.وأضافت ريفيز: «بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات مع هذه الدول، ولدينا أول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع الولايات المتحدة، كما توصلنا مع الاتحاد الأوروبي إلى أفضل اتفاق تبرمه أي دولة من خارج الاتحاد، وأبرمنا أفضل اتفاق تجاري مع الهند».وأشارت وزيرة الخزانة إلى أن بريطانيا لا تفكر حاليّاً في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين.وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قد أوضح في شهر أبريل الماضي، أن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، التي كانت قد بدأت في عهد الحكومة المحافظة السابقة.