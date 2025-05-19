انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أقل من مستوى 50 جنيهاً في عدد كبير من البنوك المصرية، للمرة الأولى في عدة أشهر.ومنذ بداية الشهر الجاري، يواجه الدولار الأمريكي خسائر متتالية مقابل العملة المصرية. ويتزامن ذلك، مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المبرم مع الحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار.ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، فقد استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.04 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني عند مستوى 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع.لكن في 17 بنكاً، سجل سعر صرف الدولار أقل من مستوى 50 جنيهاً. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والإسكندرية، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.98 جنيه للشراء، و50.08 جنيه للبيع.فيما كان أقل سعر لصرف الدولار في بنك كريدي أغريكول – مصر، عند مستوى 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.وكانت شركة «إي إف جي هيرميس»، قد توقعت ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيه خلال العام المالي القادم، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 49.9 جنيه للعام المالي الحالي.وأشارت التقديرات إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، إذ توقعت «هيرميس» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي القادم، مقارنة بمعدل 3.7% متوقع للعام الحالي، ما يعكس تفاؤلاً بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي.كما رجحت «هيرميس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي القادم، مقابل 44.8 مليار دولار في توقعاتها للعام الحالي، مما يشير إلى استقرار نسبي في الموارد الأجنبية للبلاد.وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، توقعت الشركة انخفاضه إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي القادم، مقابل 7 مليارات دولار متوقعة للعام المالي الحالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.