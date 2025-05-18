تراجعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 3.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس (السبت)، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 3.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، متأثرة بارتفاع الدولار والأسهم عقب هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.ووفقاً لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بقيمة 175 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4715 جنيهاً، واختتم التعاملات عند مستوى 4540 جنيهاً.في حين تراجعت الأوقية بقيمة 121 دولاراً، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3325 دولاراً، ولامست مستوى 3120 دولاراً، كأدنى مستوى لها في شهر، واختتمت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات.وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي: «إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5189 جنيهاً، وغرام الذهب عيار 18 سجل 3891 جنيهاً، فيما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 3027 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب 36,320 جنيهاً».وأوضح أن أسعار الذهب بالأسواق العالمية تراجعت خلال تعاملات الأسبوع، على خلفية هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وما صاحبها من تحول رأس المال نحو الأصول ذات المخاطر.وانخفضت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 3200 دولار، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يونيو 2021، وسط ارتفاعات حادة في أسواق الأسهم.