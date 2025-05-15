أعلنت الحكومة المصرية خطوة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للمطارات، من خلال إسناد إدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي إلى القطاع الخاص كأول مشروع تجريبي ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بدءًا من الربع الأخير من العام 2025.

تأتي هذه الخطوة بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية دون المساس بملكية الأصول الحكومية.

ولدى مصر 15 مطاراً دولياً، ومطاران محليان، وتتولى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الحكومية إدارتها.

وأكد وزير الطيران المدني المصري الدكتور سامح الحفني، أن مطار الغردقة، ثاني أكثر المطارات المصرية ازدحامًا بعد مطار القاهرة الدولي، سيكون نموذجًا رائدًا للشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الخطة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، تسريع الإجراءات، والتخلص من الممارسات غير المهنية مثل التفتيش اليدوي للحقائب أو النداءات الصوتية التقليدية، التي أثرت سلبًا على تجربة الركاب.

وتشمل الخطة الأوسع تطوير 11 مطارًا، من بينها مطارات شرم الشيخ، سفنكس، الأقصر، أسوان، العلمين، ومرسى مطروح، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب بحلول العام المالي 2026 / 2027، وصولًا إلى 109.2 مليون راكب بحلول عام 2030.

وأشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا سيرجيو بيمينتا، إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الربط الجوي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للسفر والتجارة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويجذب المستثمرين الدوليين.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. الاقتصادية.