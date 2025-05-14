وقّعت روسيا ومصر اتفاقاً بشأن الحق طويل الأجل في استخدام قطعة أرض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار إنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية، وينظم الاتفاق الشروط التجارية لاستخدام الأرض وفق صيغة «حق الانتفاع».وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف: «الشروط التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاق ستمتد لمدة ثلاث سنوات».وتم توقيع الوثيقة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة روسية خاصة تم تأسيسها أخيراً، ستتولى دور مطور المشروع.وأضاف أليخانوف: «تم اليوم توقيع اتفاقية حق الانتفاع طويلة الأجل، التي تنص على شروط نقل واستغلال الموقع، من قبل شركة إدارة تم تأسيسها أخيراً، وسُجلت في مصر قبل أيام فقط، وسيبدأ هذا العام سريان فترة تفضيلية مدتها ثلاث سنوات، يتم خلالها تخصيص الأرض دون مقابل بغرض تنفيذ أعمال الإنشاءات».وأشار إلى أن تقديم المشروع للشركات الروسية سيجري اليوم بمقر بنك التنمية الروسي، كما سيتم الترويج له خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو القادم، وكذلك في معرض «إينوبروم» المقرر عقده في يوليو القادم في مدينة يكاترينبورغ.وأوضح الوزير: «سنعمل على تحفيز الشركات الروسية وإطلاعها على المزايا التي ستجنيها من الوصول إلى أسواق الدول الأخرى. فمصر لديها أكثر من 70 اتفاقية تجارة حرة مع دول في مناطق مجاورة، وبالتالي فإن الإنتاج في هذه المنطقة سيوفر فرصة دخول عشرات الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط».وأعرب عدد من شركات الأدوية بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في المشروع. وقال أليخانوف: «ناقشنا اليوم عقود توريد محتملة في السوق المصري ذاته، لتأمين حصة سوقية داخل البلاد، مع التوجه المستهدف نحو أسواق الدول الأخرى كما ذكرت سابقاً».