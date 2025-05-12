تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل حاد ومفاجئ خلال منتصف تعاملات اليوم (الإثنين)، إذ انخفض سعر الغرام بنحو 100 جنيه دفعة واحدة، مقارنةً بأسعار بداية التعاملات.وفي التعاملات الأخيرة، سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيهاً، كما تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 -وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية- إلى نحو 4600 جنيه.وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 3942 جنيهاً، وانخفض سعر غرام الذهب عيار 14 إلى 3066 جنيهاً، وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 36800 جنيه.وواصلت أسعار الذهب العالمية تراجعها في المعاملات الفورية بعد توصل أمريكا والصين إلى اتفاق تجاري لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة.وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.81% إلى 3231.54 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.13% إلى 3239.30 دولار للأوقية.وكان رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات في مصر إيهاب واصف، قد كشف في وقت سابق، ارتفاع صادرات الذهب المصري، التي سجلت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025.وقال واصف: «إن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصاً جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق».وأضاف: «السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية أخيراً، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الإستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية».أما السبب الثالث، بحسب واصف، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.وأوضح رئيس الشعبة أن صادرات الذهب المصري بلغت 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على نفس الزخم التصديري في مارس.