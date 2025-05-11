ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عند الإغلاق، اليوم، مع استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في جنيف؛ بهدف تهدئة الحرب التجارية التي تهدد بإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.وصعد المؤشر في قطر 0.1% إلى 10532 نقطة مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.9%. وتراجع المؤشر القياسي السعودي 0.2% إلى 11347 نقطة، لكن سهم شركة أرامكو السعودية صعد 0.6%. وسجلت أكبر شركة مصدرة للنفط عالميا صافي ربح 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار) في الربع الأول، وهو ما يتجاوز أوسط تقديرات 16 محللا عند 25.36 مليار دولار.وارتفع المؤشر الرئيسي في البحرين 0.2% ليسجل 1920 نقطة. وتقدم المؤشر الرئيسي في عمان 0.1% إلى 4355 نقطة. وزاد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.7% إلى 8723 نقطة.وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1%، إذ هبطت أسهم معظم الشركات المدرجة عليه، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي تراجع 1.6%.وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل الماضي من 13.6% في مارس.وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخيراً، بأن فرض رسوم جمركية 80% على البضائع الصينية قد أعطت بعض الأمل في إحراز تقدم نحو حل النزاع، وذلك في أول اقتراح له عن بديل محدد للرسوم البالغة 145%.