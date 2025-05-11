أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن حجم إنتاج الكهرباء المتوقع خلال فصل الصيف القادم قد يصل إلى 28 ألف ميغاواط.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى: «بدأت الوزارة الاستعداد لمواجهة ذروة الأحمال الصيفية منذ وقت مبكر، من خلال تجهيز محطات الإنتاج وشبكات النقل والمحطات التحويلية ومعالجة الاختناقات في شبكات التوزيع، مع توفير محطات ثابتة ومتنقلة في مراكز الأحمال واستحداث مغذيات وتأهيل شبكات التوزيع».وأضاف: «خطة الوزارة تسير بنسق متصاعد للوصول إلى جاهزية المنظومة من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع».وأشار إلى أن «حجم الإنتاج المتوقع لمواكبة ذروة الأحمال الصيفية قد يصل إلى 28 ألف ميغاواط، وهو ما بدأ يتحقق مع إكمال صيانات الوحدات التوليدية التي بدأت تدخل تباعاً إلى العمل».وأفاد بأن الوزارة أكملت جميع المتعلقات الفنية والتعاقدية مع الجانب التركمانستاني في ما يخص توقيع الاتفاقية وتحديد السعة والكمية وآلية نقل الغاز من تركمانستان إلى العراق.وأضاف: «الوزارة بانتظار بعض الإجراءات الخاصة بتدقيق الشركات التي تقوم بدور الوساطة بنقل الغاز، وهناك متابعة مستمرة من الوزارة مع الجانب التركمانستاني والجهات المعنية، كمصرف التجارة العراقي».وأوضح أن الحكومة تعمل منذ فترة على استغلال وتأهيل حقول الغاز الوطني ووقف حرق الغاز المصاحب، حيث تم تحقيق نسبة متقدمة في هذا المجال وصلت إلى 71%، إذ تعمل على نصب منصة عائمة للغاز المسال في ميناء خارج الزبير ومد أنابيب باتجاه محطات الكهرباء في الجنوب.وذكر أن الوزارة تعمل أيضاً على مشاريع مستمرة قيد الإنجاز، وهي عبارة عن مشاريع دورة مركبة في محطات الطاقة الشمسية، وزيادة الطاقة المنقولة عبر خطوط الربط، ومشاريع تدوير النفايات لإنتاج الطاقة.ونوه إلى أن الحكومة وضعت ضوابط لآلية تنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو الطاقة الشمسية المتجددة، لتحويل جزء من المباني الحكومية إلى الطاقة الشمسية، وتفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي للحصول على منظومة الطاقة الشمسية المنزلية.