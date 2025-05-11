أعلن المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان علي الريامي أنه من الممكن تحسن أسعار النفط في المستقبل القريب إذا ما استمرت الأجواء الإيجابية في المحادثات بين الصين وأمريكا الجارية حالياً.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك على الأقل سقف معين للتعريفات الجمركية في الوقت الحاضر. ولكن مع استمرار المحادثات وإيجابية هذه الاستمرارية سوف نشهد تحسناً في أسعار النفط مع تطور المحادثات التجارية.وأوضح أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المنطقة هذا الأسبوع والمفاجآت التي قد نشهدها خلال الفترة القادمة ساعدت بشكل أو بآخر في تحسن الأسعار خلال الأسبوع الماضي.وعلى صعيد الأسعار، تتجه أسعار النفط إلى تسجيل مكاسب أسبوعية وسط توقعات بإحراز تقدم في المباحثات الأمريكية – الصينية، وأن تتمكن الدول من التوصل إلى اتفاق تجاري على غرار الاتفاق الأمريكي – البريطاني.وجرى تداول خام «غرب تكساس» الوسيط الأمريكي، في التعاملات، مرتفعاً بنسبة 0.92% عند 60.4 دولار، فيما جرى تداول خام برنت القياسي مرتفعاً بنسبة 0.8% إلى 63.31 دولار.وتترقب الأسواق عن كثب نتائج المباحثات بين الولايات المتحدة والصين، التي ختمت جولاتها الأولى أمس في سويسرا.وأشاد الرئيس ترمب بما عده إعادة ضبط للعلاقات التجارية بين البلدين، واصفاً المباحثات بالجيدة جداً، وقال: «إعادة ضبط كاملة جرى التفاوض عليها بطريقة ودية لكن بناءة».يأتي ذلك في الوقت الذي خفت فيه حدة التوترات التجارية قبل انطلاق الجولة الأولى من المباحثات بشكل طفيف لكنه ملحوظ في أسواق السلع.