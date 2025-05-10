خسرت البورصة المصرية نحو 23,1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى 2.258 تريليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 1%.وانخفض مؤشر السوق الرئيس «إيجي إكس 30» بنسبة 1.1%، مسجلاً 31772.04 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.15% ليصل إلى 9498.35 نقطة، وسجل مؤشر«إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً نمواً بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12853.27 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 242.6 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 8.586 مليار ورقة مُنَفّذَة على 605 آلاف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.على صعيد آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 13.9% في أبريل 2025، من 13.6% في مارس السابق له. وذكر الجهاز في تقريره الشهري الصادر، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع ليسجل 13.5% لشهر أبريل 2025 مقابل 13.1% لشهر مارس. ورصد التقرير، ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 6.2% بسبب زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 12.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5.3%، والفاكهة بنسبة 62%، والخضروات بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 7.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 22.6%.