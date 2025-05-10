أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 13.9% في أبريل 2025، من 13.6% في مارس السابق له.وذكر الجهاز في تقريره الشهري الصادر، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع ليسجل 13.5% لشهر أبريل 2025 مقابل 13.1% لشهر مارس.ورصد التقرير، ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 6.2% بسبب زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 12.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5.3%، والفاكهة بنسبة 62%، والخضروات بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 7.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 22.6%.في المقابل، انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.5%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%.وزادت تكلفة قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 18.4% بسبب ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 11.9%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 3%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 39.3%.وذكر التقرير أن معدل التضخم الشهري في مصر سجل 1.3% في أبريل الماضي، قياساً على 1.6% في شهر مارس.وأشار التقرير، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لنحو 253.8 نقطة لشهر أبريل 2025، مقابل 250.6 نقطة في مارس.وأفاد التقرير بأن التضخم الشهري جاء بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والخضروات بنسبة 1.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%.وزادت أسعار الأقمشة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 2%، والأحذية بنسبة 0.5%، وتكلفة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%.وارتفعت تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7% خلال أبريل 2025، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.4%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%.كما ارتفعت تكلفة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.1%، وشراء المركبات بنسبة 1.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وخدمات البريد بنسبة 5.7%.وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، والزيوت والدهون بنسبة 0.1%، والفاكهة بنسبة 5.1%.