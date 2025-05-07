أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم، على تراجع. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 25 مليار جنيه بنهاية التعاملات عند مستوى 2.262 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 57.8 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5.7 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 31840.44 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.87% ليبلغ 9482.25 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنحو 1.05% ليصل إلى 12850.47 نقطة.وكانت مؤشرات البورصة المصرية أغلقت في تعاملاتها أمس، على ارتفاع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 2.287 تريليون جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 32285.45 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس70 بنسبة 0.46% ليبلغ 9565.6 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.29% ليصل إلى 12986.63 نقطة.