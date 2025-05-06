أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم، مدعومة بصعود أسعار النفط في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة.وصعد المؤشر الرئيسي في السعودية 0.1% مع ارتفاع سهمي مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي 0.9% لكل منهما.وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.2% مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 2.6%.وفي أبوظبي أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع 0.6%. وتقدم المؤشر القطري 0.3% مع ارتفاع بنك قطر الوطني 1.1%.وتقدم المؤشر الرئيسي في البحرين 0.1% إلى 1907 نقطة. وارتفع المؤشر الرئيسي في عُمان 0.1% إلى 4342 نقطة.وصعد المؤشر الكويتي 0.3% إلى 8635 نقطة. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3%.وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي بشأن سعر الفائدة غداً الأربعاء وتعليقات رئيسه جيروم باول بحثاً عن أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية.ويظل تركيز المستثمرين منصباً على احتمالات تخفيف التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أعلنت بكين الأسبوع الماضي أنها تقيم عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية.