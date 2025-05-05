حسمت وزارة البترول المصرية، الجدل بشأن جودة البنزين المسوق في الأسواق وما إذا كان مغشوشاً، بعد تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي أخيراً منشورات وتعليقات تشكك في جودة البنزين المسوق في الأسواق المصرية، ما أثار قلق بعض المواطنين بشأن تأثير ذلك على أداء سياراتهم وسلامة محركاتها.

وفي أول رد حكومي رسمي، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، بياناً رسمياً لتوضيح الحقائق، مؤكدة التزامها بضمان جودة المنتجات البترولية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن جميع المنتجات البترولية، بما فيها البنزين، تخضع لفحوصات دورية صارمة خلال مراحل الإنتاج والتوزيع للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت الوزارة أن تحاليل العينات المأخوذة من مستودعات التوزيع وشركات التكرير، إضافة إلى العينات التي يتم جمعها بشكل مستقل من قبل مفتشين محايدين معتمدين دولياً، أثبتت حتى الآن مطابقة البنزين المسوق للمعايير المطلوبة.

كما أكدت الوزارة تواصلها مع كبرى شركات التسويق مثل مصر للبترول والتعاون وغيرها، التي نفت بدورها تلقي أي شكاوى من العملاء تتعلق بجودة المنتج خلال الفترة الأخيرة.

وفي خطوة استباقية لتعزيز الرقابة، أعلنت الوزارة إيفاد فرق تفتيش إضافية لجمع عينات مباشرة من محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية للتحقق من جودة البنزين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشكلات عبر الخط الساخن 16528، مؤكدة التزامها بتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تضمن سلامة المستهلكين واستقرار السوق.