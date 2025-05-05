ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، اليوم، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بفعل ارتفاع الطلب، وسط ضعف الدولار وترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة.ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بنحو 85 جنيهًا، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4720 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 77 دولارًا، لتسجل 3318 دولارًا.وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي: «إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5394 جنيهًا، وغرام الذهب عيار 18 سجل 4046 جنيهًا، فيما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 3147 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37760 جنيهًا».ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بنسبة 2.9%، وبقيمة 140 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4775 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4635 جنيهًا.وتراجعت الأوقية بنسبة 2.3%، وبقيمة 78 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 3319 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3241 دولارًا.وكانت شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، كشفت في وقت سابق أن القفزات المتتالية في أسعار المعدن النفيس ترجع إلى تأثرها بالتوترات السياسية والحروب التجارية العالمية والتصريحات وردود فعل القوى الصناعية الكبرى، وهو ما يجعل التنبؤ بانخفاض أسعاره أمراً صعباً، خصوصاً في ظل استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.وقال رئيس الشعبة إيهاب واصف: «إن الذهب سجل منذ بداية العام إلى الآن 28 رقماً قياسيّاً عالميّاً جديداً، منها 16 رقماً قياسيّاً فوق 3 آلاف دولار للأوقية، إذ سجل في أعلى نقطة ارتفاعاً بنسبة 33%، في حين يشهد في الوقت الحالي ارتفاعاً بنسبة 31.5% مقارنة ببداية العام، لكن لا يمكن اعتبار هذا الانخفاض الطفيف انخفاضاً حقيقيّاً في الأسعار؛ نظراً لأن الارتفاعات كانت كبيرة ومتتالية وخارجة عن نطاق الحسابات البديهية المعروفة بالاقتصاد».وأشار إلى أن زيادة وتيرة التوترات السياسية والتجارية واتجاه كثير من الدول إلى استبدال الاحتياطي النقدي بخام الذهب، تحسباً لأي انخفاض في أسعار الدولار، وزيادة طلب البنوك المركزية العالمية على الذهب، جميعها عوامل لها تأثير على الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب؛ لذلك يتجه المستثمر إلى الذهب الذي يُعد الملاذ الآمن في حالة عدم استقرار العملات.