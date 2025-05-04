أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم، مدعومة بتجدد آمال حل محتمل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.وذكرت وزارة التجارة الصينية أن بكين تُقيّم عرض واشنطن إجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ ما يُشير إلى احتمال تهدئة الحرب التجارية التي تُهزّ الأسواق.وارتفع مؤشر قطر 0.5% مع صعود سهمَي مصرف قطر الإسلامي 2.1% وشركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2.9%.وانخفض المؤشر السعودي 1.1% متأثراً بتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.1% وسهم شركة أرامكو 1%. كما نزل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.8% بعد أن تكبدت الشركة المصنعة للبتروكيماويات خسائر ربع سنوية.وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج بأكثر من 1% يوم الجمعة، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ نهاية مارس الماضي.وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعاً 0.7% مع صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.6%.وكان مؤشر السوق السعودية قد أغلق جلسة اليوم (الأحد)، على تراجع بنسبة 1.2% ليغلق عند 11412 نقطة (- 132 نقطة)، مسجلاً أدنى إغلاق منذ نحو شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال، هي الأدنى منذ نحو شهر ونصف.وأنهت أسهم أرامكو السعودية، وأكوا باور، والأهلي السعودي، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب راوحت بين 1 و2%.وهبط سهم سابك، بنسبة 3% عند 59.60 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 1.21 مليار ريال في الربع الأول 2025.وتراجع سهم زهرة الواحة بأكثر من 7% عند 27.70 ريال. في المقابل، تصدر سهم مسار ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 3% عند 25.95 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 8 ملايين سهم.