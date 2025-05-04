تنفّذ الحكومة المصرية مشروعاً جديداً لتطوير المنظومة الإلكترونية لإنهاء إجراءات وصول السياح إلى المطارات المصرية، مع إلغاء العمل بالتأشيرات الورقية.وقال وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، في بيان صحفي، اليوم (الأحد)، إن تطوير المنظومة يستهدف تحويل نظام التأشيرات السياحية من النماذج الورقية إلى الإصدار الرقمي سريع الاستجابة.وأضاف أن المشروع يساهم في تخفيف الزحام بالمطارات، وتحسين بيئة العمل بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات السياحية، مع تعزيز قدرة مصر التنافسية عالمياً.وأوضح نائب وزير الاتصالات المصري رأفت هندي، أنه يجري العمل على إطلاق النسخة المُحدثة من تطبيق التأشيرة الإلكترونية، وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع.وأشار إلى وجود عدة مقترحات للترويج للبوابة الإلكترونية الخاصة بمنح التأشيرات للسياح الأجانب لضمان استدامة المشروع.وقررت الحكومة المصرية منذ أيام، تمديد العمل بتأشيرة «الترانزيت» المجانية التي تتيح للركاب البقاء في البلاد لمدة تصل إلى 96 ساعة، لمدة عام إضافي ينتهي في أبريل 2026، ضمن خطة دعم قطاع السياحة وزيادة أعداد الزائرين.