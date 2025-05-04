أعلن وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير أن سورية ستوقع قريباً اتفاقية لاستيراد الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت، يمتد من تركيا إلى سورية، إضافة إلى العمل على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب.وأوضح المهندس البشير، أن هناك خطاً لتوريد الكهرباء سيبدأ العمل به خلال الفترة القادمة، وسيربط بين الريحانية ومنطقة حارم بريف إدلب، وسيتم عند إتمامه نقل نحو 80 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال سورية، عبر مركز تحويل على الجانب التركي.وأشار إلى أن «خط الغاز سيمكننا من توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمحطات توليد الكهرباء في سورية، مما سيسهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد».وبشأن قطاع التعدين، لفت وزير الطاقة إلى أنه تم البحث مع الجانب التركي عن مسألة استخراج المعادن كالفوسفات والليثيوم، كما تم طرح إمكانية التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية.ودعا المهندس البشير الشركات التركية إلى الاستثمار في سورية، قائلاً: «إن الاستثمار متاحٌ في جميع مجالات الطاقة، بما فيها استكشاف النفط والغاز الطبيعي والتكرير ونقلهما، وإعادة تأهيل خطوط الكهرباء ومحطات توليد الطاقة، وإعادة بناء المصافي».