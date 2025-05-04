سجلت عائدات القطاع السياحي في تونس نحو 500 مليون دولار «1.6 مليار دينار» منذ بداية عام 2025 وحتى يوم 20 أبريل الماضي، بزيادة 28.4 مليون دولار «85.3 مليون دينار» مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.وارتفع عدد السائحين الوافدين إلى تونس ليتجاوز 2.3 مليون سائح حتى يوم 20 أبريل الماضي، بزيادة 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.وكشفت بيانات من الديوان الوطني للسياحة التونسية زيادة في تدفق السياح الأوروبيين بنسبة 24.4%، كما زاد عدد السياح من دول شمال أفريقيا بنسبة 4.6%، وفق موقع جريدة «الشروق» التونسية.واستقبلت تونس نحو 10.3 مليون سائح خلال العام الماضي، وتستهدف جذب 11 مليون سائح خلال العام الحالي.وأطلقت وزارة السياحة التونسية، في شهر مارس الماضي، حملة ترويجية موجهة للأسواق السياحية الأوروبية في 16 بلدًا وبـ 14 لغة مختلفة تحت شعار «عيش اللحظة.. عيش لحظة تونس».ووفقًا لبيانات وزارة السياحة التونسية، فإن الحملة الترويجية الموجهة للأسواق الأوروبية تأتي بعد خمس سنوات من توقفها، وذلك تمهيدًا لعودة تونس إلى الأسواق السياحية العالمية، وتحقيق هدف استقبال 11 مليون زائر خلال 2025.وكان وزير السياحة التونسي سفيان تقية أعلن في وقت سابق أن مداخيل السياحة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغت نحو ملياري دولار.وقال تقية: «إن عدد الوافدين حتى نهاية الشهر الماضي تجاوز 8.6 مليون سائح بارتفاع 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023». وبسبب نمو السياحة الوافدة، زادت العائدات السياحية بنسبة 6% على أساس سنوي، لتستقر عند 6.241 مليار دينار (1.98 مليار دولار)، وفق الوزير.وأضاف الوزير أن «القطاع السياحي يساهم بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة».ووفق المسؤولين في تونس، فإن هذه الأرقام قد تتجاوز أرقام موسم 2019، التي تعد سنة مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية.