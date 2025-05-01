أعلنت فلاي أكيد، المنصة السعودية الرائدة في إدارة سفر الأعمال المعززة بالابتكار، عن إطلاق أكيدAI ــ مساعد السفر الذكي الجديد المبني على الذكاء الاصطناعي ــ خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي (ATM) في دبي. وتُعد هذه المبادرة أول تقنية متكاملة من نوعها في المنطقة، تمهّد لمستقبل جديد لرحلات الأعمال.

يهدف «أكيدAI» إلى تمكين مسؤولي السفر وفريق المالية وأصحاب القرار من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لدعم تسلسل الأعمال بطريقة أسهل، مع دعم الرؤى التنبؤية، لتحويل العمليات المعقدة إلى تجربة سلسة. تتجاوز فلاي أكيد منصات الحجز التقليدية مع هذا الإطلاق، لتقدم منصة ذكية للسفر يستطيع من خلالها الذكاء الاصطناعي التعلم والتفاعل والتطور من أجل المستخدم.

وقال سعود آل سعود، مدير إدارة البيانات في فلاي أكيد: «نفخر بما حققناه خلال العامين الماضيين من تطوير البنية الأساسية خلف أكيدAI، بدءاً من بناء Model Context protocol وحتى التكامل مع شركاء عالميين في مجالات NLP, LLM, and orchestration layers. النتيجة هي نظام لا يكتفي بالاستجابة، بل يفهم المستخدم ويتوقع احتياجاته ويتصرف ضمن حدود المنشأة».

من جانبه، قال فراس البدر، الرئيس التنفيذي للإيرادات CRO: «يتمتع أكيدAI بقدرات عظيمة تجعله يتخذ قرارات بالنيابة عنك لتحسين تجربة السفر قبل أن تطلب ذلك حتى. وقد تم تصميمه ليعكس سياسات شركتك ومنطقها وأهدافها، مما يمنحك تحكماً أكبر، وتوفيراً في الوقت والتكلفة».

يتماشى هذا الإنجاز مع رؤية السعودية 2030، عبر تسريع التحول الرقمي وتمكين التقنية الوطنية من الظهور في الساحات العالمية.

«أكيدAI» متوفر الآن ضمن برامج تجريبية خاصة لعملاء مختارين من الشركات، مع خطة للتوسع وإتاحته بشكل أكبر لاحقاً خلال العام الجاري.

للتعرّف على مستقبل إدارة السفر، يمكنكم زيارة جناح فلاي أكيد في معرض ATM دبي 2025 أو زيارة www.flyakeed.com