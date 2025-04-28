أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم، في ظل ترقب المستثمرين إعلانات أرباح الشركات وآمال بأن أسوأ تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية قد ولت رغم استمرار الارتباك بسبب سياسة الولايات المتحدة التجارية.وارتفع المؤشر السعودي 0.2%. وصعد مؤشر دبي 1% بقيادة ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 1.5%. وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.8% مع صعود سهم مجموعة ملتيبلاي 3.3% قبل إعلان الشركة الاستثمارية أرباحها للربع الأول. كما زاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصارف الإمارات، 1.4% قبيل إعلان أرباحه. وصعد المؤشر القطري 0.3% مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.8%.واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، وسط تأثر بحالة الضبابية المحيطة بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على توقعات النمو العالمي والطلب على الوقود، في حين زادت التوقعات قتامة نتيجة للارتفاع المحتمل في إمدادات تحالف أوبك+.وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5% مدفوعا بصعود سهم البنك التجاري الدولي 0.7%.يذكر أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، لم يؤيد أمس، تأكيد الرئيس دونالد ترمب بدء محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع الصين، وقال إنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس الأمريكي تحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ. ونفت بكين في وقت سابق إجراء أي محادثات.