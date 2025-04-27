تباينت أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق، اليوم، وسط حذر المستثمرين بسبب الغموض الذي يكتنف مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مع ترقب كثيرين تقارير أرباح الشركات.وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.1%. وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1% مدعوماً بارتفاع سهم شركة صناعات قطر 1.8%. واستقر المؤشر البحريني عند 1901 نقطة، فيما زاد المؤشر العماني 0.1% إلى 4279 نقطة، وصعد المؤشر الكويتي 0.1% إلى 8487 نقطة.وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي انخفض اليوم، 8.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 11.756.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 297 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الباحة، والإعادة السعودية، وأنعام القابضة، وإنتاج، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات زين السعودية، وسلوشنز، ودراية، وصناعة الورق، وينساب الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و4.15%.كما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، وباتك الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، والراجحي، ومسار، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم منخفضاً 28.57 نقطة ليقفل عند مستوى 28570.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.