بعد موجة من الارتفاعات المفاجئة، تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على نحو طفيف، وسط حالة من الترقب في سوق الصرف خلال التعاملات الأخيرة.وساهمت مكاسب الدولار السابقة في تصدره اهتمام مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، في وقت يواصل فيه الجنيه المصري تعزيز موقعه بعد صعود ملحوظ شهدته الأسواق الأسبوع الماضي.وفي الوقت الحالي، يجري تداول الدولار الأمريكي عند مستوى 50.89 جنيه للشراء، و50.99 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري. فيما جاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 51.01 جنيه للشراء، مقابل 51.10 جنيه للبيع.ولدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي – مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك الإسكندرية وقناة السويس، مستوى 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.وقبل أيام، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة.وقدر الصندوق، سعر الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلاً من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة.ولا يعلن صندوق النقد عن توقعاته بشكل مباشر لكنه يعلن توقعاته للناتج المحلي بالجنيه والقيمة المعادلة بالدولار. وكانت ديناميكيات سعر العملة هي السبب الرئيسي لتخفيض تقديرات النمو في مصر خلال يناير الماضي، لكن يبدو أن الأمور باتت الأفضل.