شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم (الأربعاء)، تقلبات ملحوظة، إذ سجلت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات تلاه استقرار نسبي، وسط متابعة مكثفة من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تغيرات في الأسواق العالمية وتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي: عيار 24: 5,630 جنيهًا للبيع، 5600 جنيه للشراء، عيار 21 (الأكثر شيوعًا): 4,920 جنيهًا للبيع، 4,890 جنيهًا للشراء، عيار 18: 4,220 جنيهًا للبيع، 4,190 جنيهًا للشراء، الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 39,360 جنيهًا للبيع، 39,120 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر أوقية الذهب (31.1 جرام عيار 24): حوالي 175,000 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر أوقية الذهب في بورصة المعاملات الفورية (XAU/USD) حوالى 3430 دولارًا، وفقًا لتحديثات موقع Investingm.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بتصاعد التوترات التجارية العالمية ومخاوف التضخم، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول فرض رسوم جمركية جديدة، مما عزز الطلب على الذهب ملاذاً آمنًا.

ومع ذلك، حذرت تقارير من مخاطر تراجع محتمل بسبب مؤشرات ذروة الشراء التي تشير إلى زخم صعودي قوي قد يسبق تصحيحًا سعريًا.

وأثار ارتفاع أسعار الذهب في مصر جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً على منصة X، إذ عبّر العديد من المستخدمين عن قلقهم من تأثير الأسعار على خطط الزواج وشراء المجوهرات.

وكتب أحد المستخدمين: «عيار 21 بقى 4,920 جنيهًا! إزاي الناس هتعرف تشتري شبكة دلوقتي؟»، بينما دعا آخرون إلى الاستثمار في الذهب بصفته ملاذًا آمنًا، مشيرين إلى استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا.

وفي المقابل، نصح بعض الخبراء عبر X بالشراء بحذر، مشيرين إلى استراتيجية الادخار بمتوسطات سعرية لتجنب تقلبات السوق.

وأرجع خبراء شعبة الذهب ارتفاع الأسعار المحلية إلى زيادة الطلب الموسمي، خصوصاً مع اقتراب مواسم الأعياد، إلى جانب تأثير ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح هاني ميلاد، رئيس الشعبة في مصر، أن الذهب يظل الخيار الأمثل للادخار في ظل التقلبات الاقتصادية، لكنه نصح المواطنين بشراء الذهب بكميات صغيرة على فترات لتجنب المخاطر.