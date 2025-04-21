شهد الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكينة في سلطنة عُمان في الربع الرابع من عام 2024 انخفاضًا بنسبة 1.2% مسجِّلًا 95.8 نقطة مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان، أن الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية ارتفع بنسبة 0.5% مسجلًا 100.7 نقطة بنهاية الربع الرابع من عام 2024، بينما انخفض الرقم القياسي لأسعار الشقق السكنية بنسبة 6.9% ليسجل 93.2 نقطة.وارتفع الرقم القياسي لأسعار الفلل بنسبة 0.6% مسجلًا 79 نقطة، كما شهد الرقم القياسي لأسعار المنازل الأخرى انخفاضًا نسبته 23% مسجلًا 105.5 نقطة.وزاد الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024؛ إذ سجل الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية ارتفاعًا بنسبة 1.3%، والرقم القياسي لأسعار الشقق السكنية بنسبة 8.1%، بينما انخفض الرقم القياسي لأسعار الفلل بنسبة 1.4%، والرقم القياسي لأسعار المنازل الأخرى بنسبة 10.1%.يذكر أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للاقتصاد العُماني شهدت نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالى 40.7 مليار ريال عُماني في عام 2023م، متجاوزًا بذلك متوسط القيمة المستهدفة والبالغة نحو 29.5 مليار ريال عُماني خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) وبنسبة بلغت 38%، نتيجةً لتجاوز متوسط معدل النمو المحقق خلال الفترة (2021-2023) والبالغ نحو 12.4% متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) والبالغ 5.5 %.