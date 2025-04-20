أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.41% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي.وقالت «الإحصاء»، اليوم، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في مارس الماضي بنسبة 0.29% على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير الماضي.وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والصحة والملبوسات والتعليم باستثناء النقل.وأشارت إلى أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في مارس الماضي بنسبة 4.99% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة طفيفة بلغت 0.07% على أساس سنوي.وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع بنسبة 4.26%، كما ارتفعت أسعار مجموعة «خدمات المسكن» 0.74%، وسجل معدل التضخم في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» 3.46%.وأوضحت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة «الصحة» ارتفع بنسبة 3.79%، فيما شهدت أسعار مجموعة «النقل» انخفاضًا بنسبة 0.98% في مارس 2025 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.وقالت «الإحصاء»: «أسعار المجموعة الثامنة الاتصالات ارتفعت بنسبة 0.72% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة الترفيه، والثقافة بنسبة 1.92%، وارتفعت أسعار المجموعة العاشرة التعليم 0.87%».ونوهت إلى ارتفاع أسعار مجموعة المطاعم والفنادق على أساس سنوي في مارس الماضي بنسبة 1.5%، كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة 4.72%.