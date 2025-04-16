ارتفعت أسعار النفط 1% اليوم، معوضة خسائرها المبكرة، مع تبني السوق لوجهة نظر متفائلة بشأن موقف الصين من محادثات تجارية محتملة مع الولايات المتحدة، لكن حد من المكاسب استمرار المخاوف من أن الحرب التجارية ستكبح الطلب على الطاقة.وتباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق اليوم، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإجراء مراجعة لرسوم جمركية جديدة محتملة على الواردات الأمريكية من معادن أساسية ووسط مخاوف من التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.ويرى محللون في هذه المراجعة محاولة للضغط على الصين، أكبر منتج للمعادن الأساسية، وتأتي على رأس مراجعات واردات الأدوية والرقائق.وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي 0.2% مدعوماً بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.5% وسهم البنك الأهلي السعودي 1.5%.وانخفض مؤشر دبي 0.5% متأثراً بتراجع سهم شركة التطوير العقاري الرائدة إعمار العقارية 1.2% وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 2%. وانخفض مؤشر أبوظبي 0.3%. ونزل مؤشر قطر 0.2% مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1%.وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5% مع انخفاض سهم مجموعة «إي.إف.جي» القابضة 2%