تراجعت أسعار الأغنام في الأسواق المغربية بنسبة تصل إلى 50%، وذلك بعد قرار عدم ذبح الأضاحي خلال العام الحالي.ووفقا للأسعار المتداولة في السوق الأسبوعية «خميس مديونة» بمدينة الدار البيضاء، سجل سعر الأكباش نحو 3500 درهم مقابل 6000 درهم قبل أشهر، كما بلغ أقصى سعر للنعاج 2000 درهم، وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».وقال عدد من التجار في الأسواق المغربية: «إن أسعار الأضاحي في المغرب عادت إلى طبيعتها، وذلك بعد قرار عدم القيام بشعيرة ذبح الأضاحي لعام 2025».وأضاف أحد التجار المغاربة: «هناك أكباش صغيرة الحجم يبدأ سعرها من 800 درهم للراغبين في تسمينها للعيد القادم، فيما يراوح سعر الأكباش الجيدة بين 2000 و3500 درهم».وفي فبراير الماضي، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، مواطنيه إلى عدم ذبح الأضاحي هذا العام بسبب التراجع الكبير في أعداد الماشية جراء جفاف حاد يضرب المغرب للعام السابع على التوالي.وتسببت موجة الجفاف الأسوأ منذ مطلع الثمانينات في تراجع أعداد الماشية بالمغرب بنسبة 38% مع تسجيل عجز في الأمطار بنسبة 53% مقارنة مع متوسط الـ30 عاما الأخيرة.وعلى مدار السنوات الست الماضية، يعاني المغرب من موجة جفاف شديدة. وفي تقرير صدر في سبتمبر الماضي، وصفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تداعيات الجفاف في عام 2023 بأنها تاريخية، مشيرة إلى أن قلة التساقطات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.وحذرت المنظمة في تقريرها حول «وضعية التغير المناخي في الدول الأفريقية لسنة 2023» من أن ارتفاع درجات الحرارة تجاوز متوسطات الأعوام من 1991 إلى 2020 في جميع أنحاء القارة، ونتيجة لهذه الظروف، اضطرت الحكومة إلى قطع المياه الصالحة للشرب عن بعض المناطق، كما تسبب انحباس الأمطار في تدنٍ كبير بمستويات الأنهار المعروفة، مثل نهر ملوية في شمال البلاد.