أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى تقارير أرباح الشركات، وذلك رغم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية، بما في ذلك على الصلب والألمنيوم.واستقر مؤشر سوق الأسهم السعودية عند الإغلاق، واختتم مؤشر سوق دبي الجلسة مرتفعًا 0.4% بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية 1.1%. وصعد مؤشر سوق أبوظبي 0.5%، وارتفع المؤشر القطري 0.4%.وتعافت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لاقتصادات الخليج، رغم المخاوف المستمرة بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية محتملة بعد خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخيرة لفرض رسوم جمركية تستهدف الصلب والألمنيوم.وكان ترمب أعلن خططا لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة بأثر فوري، مع الإعلان عن فرض رسوم متبادلة إضافية غدًا (الثلاثاء) أو (الأربعاء).