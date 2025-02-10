أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، اليوم، أول ورشة عمل فنية متخصصة لهذا العام، باستضافة البنك المركزي الأردني في عمّان، وتعقد على مدار يومين متتاليين، وتُركز على دور الحوكمة في تعزيز الشفافية والاستدامة داخل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بمشاركة عدد من ممثلي الهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية والمنظمات الدولية، والعاملين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.وتناقش الورشة موضوعات الحوكمة والامتثال في إطار خصائص التمويل الإسلامي، في حين صمم البرنامج ليركز على التوجهات الحديثة والتطبيقات العملية في هذا المجال، أبرزها معايير الحوكمة وتأثيرها على المصارف الإسلامية، وفهم العلاقة بين الحوكمة وإدارة المخاطر، وأهداف مراقبة الامتثال، مع استعراض دور التكنولوجيا في التعزيز الفعال لأطر الحوكمة.وأكد مستشار دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي الأردني محمود الصبيحات أهمية تزويد العاملين في القطاع المالي الإسلامي بالمهارات الأساسية في مجال الحوكمة والامتثال، مشيرا إلى أن استضافة هذه الورشة تجسد التعاون المثمر مع المجلس العام في تعزيز أفضل الممارسات وبناء قطاع مالي إسلامي مستدام.من جانبها، نوهت مديرة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس العام زينب العويناتي بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي الأردني لدعم وتطوير أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والامتثال في الوطن العربي عامة، والأردن على وجه التحديد، وبالجهود المبذولة في تأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، لاسيما في الموضوعات المهمة والحيوية، التي من شأنها أن تسهم في مواجهة التحديات المتجددة التي يشهدها القطاع المالي الإسلامي.