عُقدت اليوم، الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية المقرر عقدها على المستوى الوزاري يوم الخميس القادم.ورأس وفد المملكة في الاجتماعات وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي.وتناولت الاجتماعات متابعة تنفيذ قرارات الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (114-115).