يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية غدا، زيارة إلى كينيا وتنزانيا ورواندا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات عالية المستوى مع مسؤولين كبار في حكومات الدول الثلاث والقطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات التجارية المهمة.ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس الاتحاد حسن الحويزي أكثر من 25 من أصحاب الأعمال يمثلون كبار المستثمرين السعوديين من مختلف القطاعات الاقتصادية وممثلي بعض الجهات الحكومية.وتأتي هذه الزيارة متوافقة مع توجهات المملكة نحو تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، للوصول إلى أكثر من 1.3 مليار نسمة بهذه الأسواق الواعدة.ويستهل الوفد برنامج زيارته في كينيا بعقد ملتقى الأعمال السعودي الكيني، وفي تنزانيا يعقد الوفد ملتقى الأعمال السعودي التنزاني، ويختتم بعقد ملتقى الأعمال السعودي الرواندي في رواندا، كما يلتقي بعدد من الوزراء والمسؤولين في تلك الدول وممثلي الشركات.وتسلط هذه اللقاءات الضوء على الفرص الاستثمارية بالمملكة وكينيا وتنزانيا ورواندا وبيئة الأعمال وفرص الشراكة بين قطاعات الأعمال بمختلف المجالات الاقتصادية.ويعول الاتحاد على هذه الزيارة لرفع حجم التبادل التجاري المتواضع بين المملكة وتلك الدول، الذي يعد مؤشرا قويا على وجود العديد من الفرص الاستثمارية الكامنة التي ستكشف عنها الزيارة.يذكر أن اتحاد الغرف يقود من خلال سلسلة زياراته الخارجية التي شملت أخيراً، 10 دول، جهودا لفتح أسواق وفرص جديدة ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.