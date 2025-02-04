أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب أن عائدات السياحة بالعملة الصعبة وصلت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 112 مليار درهم سنة 2024؛ ما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 43% مقارنة بعام 2019 وبـ 7% مقارنة بسنة 2023.وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أنه بعد سنة استثنائية استقبل فيها المغرب 17.4 مليون سائح، وصلت العائدات بالعملة الصعبة إلى مستوى غير مسبوق.وقالت: «هذه الدينامية برزت في شهر ديسمبر 2024، حيث بلغت العائدات نحو 8 ملايين درهم، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة نفسها في 2023».وأوضحت أن هذه العائدات تؤكد الجاذبية المتزايدة للمغرب وقدرته على جذب زوار متنوعين، كما يتضح ذلك في الزيادة المهمة في عدد الوافدين خلال سنة 2024، والتي بلغت نسبة 20%.