كشف مؤشر «بيغ ماك» الصادر عن صحيفة الإيكونوميست، أن قيمة عدد من عملات الدول العربية أعلى من سعرها الحالي، في مقدمتها مصر ولبنان.وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه «العربية Business»، فإن الجنيه المصري قيمته الحقيقية مقابل الدولار أعلى بنحو 53.6% عن سعره الحالي البالغ نحو 50.3 جنيه للدولار، أي في حدود 23.34 جنيه للدولار.ويحسب المؤشر سعر الصرف الحقيقي بناء على حاصل قسمة سعر الوجبة بالعملة الوطنية في الدولة على سعرها في أمريكا بالدولار.ولم تخل القائمة من الدول العربية الأخرى، إذ ضمت الأردن التي بلغت الفجوة بين السعرين الحقيقي والرسمي فيها نحو 39.1%.وأفاد المؤشر بأن أضعف عملة في العالم وهي الليرة اللبنانية، قيمتها الحقيقية أعلى بنحو 7.4% عن سعرها الحالي.