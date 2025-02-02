وافق مجلس الوزراء الكويتي على ميزانية العام المالي 2025-2026، الذي يبدأ مطلع أبريل القادم، بعجز متوقع نحو 6.306 مليار دينار (20.5 مليار دولار).وتبلغ الإيرادات المتوقعة في ميزانية الكويت للعام المالي القادم نحو 18.231 مليار دينار (59.2 مليار دولار)، فيما تبلع المصروفات 24.53 مليار دينار (79.7 مليار دولار).واطلع مجلس الوزراء أيضا على مشاريع مراسيم بقوانين حول ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025-2026.