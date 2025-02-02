تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 2.226 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 5.7 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي «إيجي. إكس 30» بنسبة 0.31% مسجلا 29.917.96 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي. إكس70» بنسبة 0.34% ليصل إلى 8.580.59 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي. إكس100» الأوسع نطاقا بنحو 0.24% لينهي التعاملات عند مستوى 11.726.6 نقطة.