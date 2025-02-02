تستضيف القاهرة فعاليات المنتدى الاقتصادي للصناعة والاستثمار بتاريخ 10 فبراير الجاري، تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، وبحضور العديد من الوزراء والمحافظين وقيادات القطاع المصرفي، بمشاركة واسعة من المستثمرين ورجال الصناعة والمصرفيين العرب، ومجلس الأعمال المصري الليبي.

وأوضحت مقرر المنتدى الاقتصادي للصناعة والاستثمار ليالي سعد، أن المنتدى سيحظى بحضور أكثر من 300 مشارك من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن فعاليات المنتدى تنطلق هذا العام تحت عنوان (التكامل الأفريقي جسر العبور للنهوض بالاقتصاد القومي).

ويتناول المنتدى هذا العام أبرز الملفات المطروحة على الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية، ويعرض الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال ورجال الصناعة في مصر والوطن العربي، ويتطرق لأبرز التحديات والفرص في مجال الصناعات التصديرية، ويُلقي الضوء على صناعة النهضة العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد القومي للدول.