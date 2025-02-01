تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 0.6% خلال جلسات الأسبوع الماضي، بخسائر بلغت نحو 13,8 مليار جنيه ليصل إلى 2,229 تريليون جنيه، رغم صعود مؤشرات البورصة لدى الإغلاق.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.04% محققًا 30,010.62 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.42% ليصل إلى 8551.90 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نمواً بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 11,698.14 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 360.3 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 8.446 مليار ورقة مُنَفّذَة على 554 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.04% محققًا 30,010.62 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.42% ليصل إلى 8551.90 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نمواً بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 11,698.14 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 360.3 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 8.446 مليار ورقة مُنَفّذَة على 554 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.