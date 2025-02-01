تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 0.6% خلال جلسات الأسبوع الماضي، بخسائر بلغت نحو 13,8 مليار جنيه ليصل إلى 2,229 تريليون جنيه، رغم صعود مؤشرات البورصة لدى الإغلاق.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.04% محققًا 30,010.62 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.42% ليصل إلى 8551.90 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نمواً بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 11,698.14 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 360.3 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 8.446 مليار ورقة مُنَفّذَة على 554 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.