كشفت وثيقة طرح السندات الخاصة بمصر أن متأخرات الشركات الأجنبية في قطاع النفط والغاز بمصر ارتفعت إلى 6,1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 5 مليارات دولار مطلع 2024.وكان من المستهدف بحسب صندوق النقد الدولي أن تنخفض قيمة المتأخرات لتراوح بين 3,5 و 3,8 مليار دولار.وأشارت وثيقة الطرح إلى أن مصر دفعت 11 مليار دولا متأخرات في يونيو 2023 لصالح الشركات الدولية.يذكر أن مصر قد تعهدت بتخصيص مبالغ شهرية لسداد المستحقات، وأعلن عدد من الشركات أخيراً عن تلقيها دفعات من مستحقاتها، ضمن سعيها لتخفيض فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج والعودة للتصدير بحلول 2027.