أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط أن الأمم المتحدة أكدت مرارا الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يشير تقرير PriceWaterhouseCoopers إلى وصول حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من 15 تريليون دولار بحلول عام 2030.وأكدت المشاط، خلال كلمة رئيس الجمهورية في إطلاق الإصدار الثاني من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، أهمية استكمال المسيرة نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً لجهود التنمية، إذ أصبح تأثيره واضحاً في جميع مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام.ولفتت المشاط إلى مشاركتها أخيرا، في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لعام 2025 والتي كان الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجيا قضية رئيسية للمناقشات في هذا المحفل العالمي المهم.ولفتت إلى أنه إذا كان العالم يتحدث عن التنمية المستدامة التي تحقق التوازن بين حاجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة، في ظل تحديات متزايدة ومتشابكة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتسريع النمو وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات وطرح حلول للتحديات التنموية المعقدة.