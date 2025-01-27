أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم، على تراجع. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.219 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 24.9 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.1 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.97%، ليصل إلى مستوى 29.742.12 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.62%، ليصل إلى مستوى 8.388.85 نقطة، فيما هبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً، بنسبة 1.52%، ليصل إلى مستوى 11.498.53 نقطة.