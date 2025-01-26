تستضيف الكويت بعد غدٍ، النسخة الثانية من معرض المنتجات الوطنية السعودية «SNP Expo»، بمشاركة أكثر من 12 جهة حكومية و70 شركة سعودية في المجالات الصناعية، والغذائية، والتقنية، والصحية، والتجارية، ويستمر أربعة أيام.ويهدف المعرض إلى تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية، وربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة برفع الصادرات غير النفطية، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية الصادرات، وإستراتيجية التوطين، وجعل المملكة دولة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.ويعد المعرض منصة دولية تجمع الصناعات السعودية تحت سقف واحد لتسليط الضوء على جودة المنتجات الوطنية وفرصها في الأسواق العالمية، وسيشهد العديد من الفعاليات والأنشطة لجذب الزوّار والتعرّف على جودة الصناعات الوطنية، واستحداث أفكار مميزة ومهمة في مجال الصناعات المتنوعة، إضافةً إلى تطوير الصناعات الناشئة وإكسابها الثقة اللازمة للوصول إلى مصافّ العلامات التجارية السعودية الكبرى.وسيشهد المعرض ورش عمل وجلسات حوارية تتضمن «الصناعة السعودية.. الركيزة الأساسية لرؤية 2030»، و«المملكة أرض الفرص المستقبلية»، و«التحديات والفرص في الصناعات التصديرية»، و«التصنيع المحلي من الفكرة إلى المنتج»، و«الطريق إلى التصدير.. إستراتيجيات نجاح المنتجات الوطنية»، و«تصميم مستقبل الصناعة في المملكة».