تخطى سعر شراء وبيع الدولار في البنوك المصرية، خلال نهاية تعاملات اليوم (الإثنين) بالبنوك المصرية حاجز الـ51 جنيهاً، وهو مستوى قياسي للعملة المحلية، ليسجل سعر الدولار 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع حسب بيانات البنوك المصرية، أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 51.64 جنيه وسعر البيع نحو 52.50 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية خلال أكتوبر الماضي 48.51 جنيه، وارتفع في نوفمبر إلى 49.44 جنيه، ومع بداية الشهر الجاري بدأ في مواصلة الارتفاع أمام الجنيه المصري، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاعات خلال الأيام القادمة.

يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن خلال مارس الماضي العودة إلى تحرير سعر الصرف، والالتزام بمرونة سعر الصرف لتكون الآلية في تحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار، بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، واستئناف قرض صندوق النقد الدولي.

وتزايدت مرونة سعر الصرف بوتيرة أسرع خلال ديسمبر الجاري، مع قرب حسم صندوق النقد الدولي - الذي طالما يوصي مصر بالمضي قدماً تجاه مرونة سعر الصرف - المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتيح لمصر تسلُّم شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار في حال اعتمادها.