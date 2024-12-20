أكد زعماء ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي التزامهم بتعزيز السلام والتنمية المستدامة والعمل المشترك لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية يرتكز على قيم التعاون والاحترام المتبادل والرفاهية، ومواصلة التعاون المشترك والالتزام بالرؤية الواردة في خريطة طريق عمل المنظمة «2020 – 2030» في ضوء التحديات العالمية غير المسبوقة.

جاء ذلك في إعلان القاهرة الذي تم اعتماده في قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي عقدت اليوم في القاهرة، حيث رحب المشاركون بحصول أذربيجان على العضوية الكاملة في المنظمة، معربين عن دعمهم لتوسيع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي وفقًا للبندين الثالث والرابع من ميثاق المنظمة.

وتعهدوا بالنهوض بأهدافهم الإنمائية المشتركة في إطار مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية التي تم إنشاؤها أثناء تأسيس مجموعة الدول الثماني النامية على النحو المبين في إعلانات القمة السابقة.

وأكد المشاركون على مساعيهم المشتركة لتنفيذ خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني النامية للفترة 2020-2030 لتعميق التعاون الاقتصادي بشكل أكبر بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة الإنمائية، مشيرين إلى أهمية تعزيز التعاون في إطار مجموعة الثماني ومع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وشددوا على أهمية التنفيذ الفعال لاتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثماني النامية من جانب جميع الأعضاء المتعاقدين، مشددين على ضرورة الارتقاء بمستوى اتفاقية التجارة التفضيلية إلى أداة أكثر تقدمية.

وأشار المشاركون إلى التزامهم بتعزيز السلام والازدهار والتنمية المستدامة، وبالعمل معًا لتهيئة مستقبل أكثر مرونة وشمولية لدول المنظمة، مرحبين بالاقتراح الداعي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الأوسع نطاقًا من خلال الاجتماعات المنتظمة لوزراء الاقتصاد وهيئاتهم الفنية اللاحقة لتقديم توصية واضحة بشأن التعاون الاقتصادي.