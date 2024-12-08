واصل الدولار الأمريكي صعوده أمام الجنيه المصري، خلال نهاية تعاملات مساء اليوم (الأحد) بالبنوك المصرية والخاصة، مسجلاً مستوى قياسياً في بعض البنوك، حيث بلغ سعر البيع 50.29 جنيه في عدد من البنوك، وسجل50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول، وبنك فيصل الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، والبنك التجاري الدولي، وبنك تنمية الصادرات، وبنك قناة السويس.

وشهد الدولار زيادة تراوح بين 20 و24 قرشاً في المتوسط في البنوك المصرية، مقارنة بمتوسط تعاملات الخميس الماضي الذي سجل خلاله 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، ما يعكس استمرار الضغط على العملة المحلية أمام الدولار.

وفي سياق متصل، نفى البنك الأهلي المصري ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية، بشأن إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد 30%، موضحاً في بيان له اليوم أنه لم يطرح أي شهادات ادخار جديدة بهذا العائد، مشيراً إلى أن الشهادة المتاحة حالياً هي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، التي تقدم عوائد على النحو التالي؛ 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، 20% للسنة الثالثة.

ودعا البنك العملاء والجمهور إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، حفاظاً على استقرار السوق المالي وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.