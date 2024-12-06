ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ أمام الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية العاملة ليتخطى حاجز الـ 50 جنيهاً خلال تعاملات (الخميس)، ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي بالقاهرة 49.97 جنيه للشراء، و 50.06 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع، وفي بنك مصر ارتفع سعر الدولار إلى 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع، وصعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع.

وشهد الدولار ارتفاعات خلال شهر نوفمبر الماضي في السوقين الرسمية والسوداء تخطت مستوى 49 جنيهاً، تزامناً مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر خلال نفس الشهر، فيما أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات له الأسبوع الماضي، أن الحكومة تطبق سعر صرف مرن، مشيراً إلى ارتفاعات وانخفاضات للدولار مرتقبة بنسب تتراوح بين 4 – 5 %.

يذكر أن مصر قامت بتحرير سعر الصرف عدة مرات منذ 2022 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وهروب الأموال الساخنة التي تعتمد مصر عليها لتوفير العملة الصعبة،

وعلق المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، على ما يتم تداوله من توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة 30 و40% خلال الفترة القادمة، قائلاً: «لا داعي للخوف، الارتفاع والانخفاض سيكون في حدود 4 و5% فقط بناء على العرض والطلب».

وأوضح أن الحكومة المصرية التزمت منذ مارس الماضي بسعر صرف مرن وإجراءات إصلاحية لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.